İhlas Haber Ajansı

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Sakarya'ya şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ta icra edilen Pençe-Kilit Harekatında Sakaryalı Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit oldu.

Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Kilit Harekatında Sakaryalı Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit oldu.


Sakarya'nın Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'nde ikamet eden Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Acı haber, şehidin Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Civelek'in nişanlı olduğu ve Eylül ayında evleneceği öğrenildi.

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