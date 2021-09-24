Sakarya'yı mobilya üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyorlar

Sakarya Mobilya İmalatçıları Sanayii Sitesi Yapı Kooperatifi (SAMİKOP) ile SATSO organizasyonunda gerçekleştirilen toplantı geniş katılımla düzenlendi. Sakarya'nın, ülkede sayılı üretim merkezlerinden biri olması öngörülen toplantıda, sektörün ihtiyacı olan nitelikli personel yetiştirilmesine yönelik Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde 4 yıllık iç mekan tasarımı ve mobilya imalatı bölümünün açılması konuşuldu. Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, sektöre yönelik eğitim merkezinin açılması yönünde belediye olarak sorumluluk almaya hazır olduklarını dile getirdi. SATSO Başkanı Akgün Altuğ ise, Kaynarca ilçesinin mobilya üretimi sektörü açısından kurulan OSB ile birlikte önemli yerlerden biri haline gelebileceğinin altını çizdi.

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, “Üniversite olarak tüm çabamız daha çok öğrenci gelsin, eğitim nitelikli sağlansın ve kontenjanlarımız dolu olsun. Bizlerin derdi nitelikli insan yetiştirmektir. Kaynarca mobilya konusunda projeleriyle çok daha iyi konuma yükselecektir. Kaynarca'da hem ön lisans hem de lisans fakültelerimiz var. Sektörün personel ihtiyacına yönelik çalışmalarda gerekli ihtiyaçları belirleyerek işbirliği içerisinde eğitim konusunda katkı vermek isteriz” ifadelerine yer verdi.

Konuya ilişkin imzalanacak protokolün ardından çalışmalara başlanılması hedefleniyor.