Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde kurulan SAKBİS'lere talep her geçen gün artıyor. Ocak-Haziran ayları arasında 22 bin 132 kiralama yapılırken, toplamda 754 bin 515 dakikalık biniş gerçekleşti. SAKBİS'ler 15 noktada 110 bisiklet ile şehrin hizmetinde olmaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAKBİS'lerin kullanıma ait 6 aylık raporu paylaştı. 2022 yılı Ocak-Haziran ayları arasında akıllı bisikletler vatandaşlar tarafından 22 bin 132 kez kiralanarak, toplamda 754 bin 515 dakikalık biniş gerçekleşti. Her yaştan vatandaşın tercih ettiği SAKBİS'ler, özellikle ya mevsiminde hem ulaşım hem de bisiklet yollarında sürüş deneyimi yaşamak amacıyla tercih ediliyor.

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, “Adapazarı Belediyesi önünde bulunan SAKBİS istasyonu, bölgede yapılacak çalışmalar dolayısıyla Ağa Cami önüne taşınmıştır. Şehir merkezinde Kent Meydanı ve Ağa Camii önünden olmak üzere iki noktada SAKBİS istasyonlarımız hizmet sunmaya devam etmektedir. SAKBİS'ler 15 noktada toplam 110 bisiklet ile hizmet vermektedir” denildi.