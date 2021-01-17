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‘Sakin şehir' Taraklı'da kar kalınlığı 45 santimi buldu

Sakarya’da ‘sakin şehir’ ağına dahil olan Taraklı ilçe merkezinde 35 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise 45 santimetreye ulaştı.

Sakarya'da ‘sakin şehir' ağına dahil olan Taraklı ilçe merkezinde 35 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise 45 santimetreye ulaştı.


Ses ve çevre kirliliğinden uzak konumuyla İtalya merkezli Cittaslow (Sakin Şehir) ağına dahil olan Taraklı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. İlçe merkezinde 35 santimetre olan kar kalınlığı yüksek kesimlerde ise 45 santimetreye kadar ulaştı. Beyaza bürünen ilçe genelinde ise kartpostallık görüntüler oluştu.

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