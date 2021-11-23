'Sakin Şehrin' Hacı Atıf Hanı, 200 yıldır tarihe tanıklık ediyor

‘Sakin Şehir' olarakta bilinen Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kemer biçimlerinden 20. yüzyılın başlarında yapıldığı düşünülen Hacı Atıf Hanı, yaklaşık 200 yıldır tarihe tanıklık ediyor. Şiirlere konu olan han, restorasyon çalışmaları sonrasında ise butik otel olarak vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.

‘Sakin Şehir' olarak da bilinen Sakarya'nın Taraklı ilçesi eski ve mimari yapılarıyla dikkat çekiyor. Bu doğrultuda İpek yolu üzerinde olan, kemer biçimlerinden ve yapı elamanlarından 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında yapıldığı düşünülen Hacı Atıf Hanı, yaklaşık 200 yıldır tarihe tanıklık ediyor. Temeli moloz taş üzerine ahşap ile çamur karışımı olarak yapılan ve İpek Yolu üzerinde bulunan, geçmişte kervanların konakladığı iki katlı Hacı Atıf Hanı'nın alt katları dükkan, üst katları ise otel olarak kullanılıyordu.

Kemerlerinde Bağdadi tekniği uygulanan tavan ve taban döşemeleri tamamen ahşap olan han, 1950-1965 yılları arasında ise postane olarak kullanıldı. Yaklaşık 200 yıldır tarihe tanıklık eden han hakkında bilgi veren Alaattin Yılmaz ise Faruk Nafiz Çamlıbel'in ‘Han Duvarları' şiirinin mısralarında Hacı Atıf Hanı'na yer verdiğini belirtti. Yılmaz, hanın belediye bünyesine geçtikten sonra restore edildiğini ve restorasyon tamamlandıktan sonra butik otel olarak vatandaşların hizmetine sunulacağını da dile getirdi.

İnsanlar romanlarda, hikayelerde gördüğü hanın aslını burada görebilecekler

Yaklaşık 200 yıldır tarihe yanıklık eden ve şiirlere konu olan han hakkında bilgi veren Alaattin Yılmaz, “Bu han Hacı Atıf Hanı, İpek Yolu üzerinde kurulu tarihi bir han. 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında olduğu tarihlenir ve 200 yıllık bir han. Ülkemizde ahşap han çok azdır bunlardan bir tanesinde bu handır ve ‘U' şeklindedir. İpek Yolu üzerinde kervanları ağırlayan bir han. İçerisinde odaları vardır, alt tarafları dükkan ve ahır olarak kullanılmış. Faruk Nafiz Çamlıbel'in ‘Han Duvarları' şiirindeki hanlardan bir tanesi, misafir olarak kaldığı hanlardan değil ama anlattığı anlardan bir tanesi. Bu metruk haldeydi devlet tarafından kamulaştırıldı. 1950-1965 yıllarında burası PTT binası olarak kullanılıyordu ve şuanda belediyenin mülkü. Burası restore edildi ama restorasyon tamamlanmadı. Restorasyon tamamlandığında burası butik otel olarak hizmet verecek. İnsanlar romanlarda, hikayelerde okuduğu hanın aslını burada görebilecekler. İpek Yolu üzerinde çok önemli bir tarihi mirasımız bu” dedi.