SAKRAD 5. yaşını pasta keserek kutladı

Sakarya'da elektronik haberleşme alanında faaliyet gösteren Sakarya Radyo Amatörleri, Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği, 5. yaşını pasta keserek kutladı.

Kısa adı SAKRAD olan ve 2013 yılında kurulan Sakarya Radyo Amatörleri, Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği, kuruluşunun beşinci yılını Serdivan'da bulunan dernek merkezinde üye ve ailelerinin katılımıyla kutladı. Kutlama programında konuşan SAKRAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürel Özbakış (TA2DX), derneğin kurulduğu günden bu yana bir çok başarılı çalışmaya imza attıklarını ifade ederek, üyelerin birlik beraberliği ile planlanan diğer projelerin de hayata geçirileceğini söyledi. Kapılarının elektroniğe ve telsize meraklı herkese açık olduğunu belirten Özbakış, derneğin beşinci yaş kutlamasına katılan üye ve ailelerine teşekkür etti. Konuşmanın ardından üzerinde derneğin logosu bulunan pasta, üyelerle birlikte kesilerek davetlilere ikram edildi. Çekiliş de yapılan kutlama programında kazananlara telsiz de dahil çeşitli hediyeler verilirken, kutlama programı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.