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Salgın sürecinde yaptığı resimlerle sergi açtı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Ada Alya Aydın, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı zamanlarda yaptığı resimlerle sergi açtı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Ada Alya Aydın, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı zamanlarda yaptığı resimlerle sergi açtı.


Selim ve Ebru Aydın çiftinin 10 yaşındaki kızları Ada Alya Aydın, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı zamanlarda çok sayıda resim yaptı. Aydın'ın resimleri için bir alışveriş merkezinde sergi açıldı. Serginin açılışına, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve ailesi katıldı. Renkli çizimlerin olduğu sergi, çok sayıda beğeni topladı.

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