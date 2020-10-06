Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, BİK Kocaeli Şube Müdürü olarak atandı. AA'da 5 yıl bölge müdürü olarak görev yapan Salih Yalçıntaş, Kanal 54 TV'nin Genel Yayın Müdürlüğü ve Sakarya Halk Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu. Sarı Basın kartı sahibi, evli ve 2 çocuk babası Yalçıntaş önümüzdeki günlerde görevine başlayacak.