Salmanlı'ya Millet Evi müjdesi

Salmanlı Mahallesi sakinleri ile buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Şehrin kalbi Adapazarı'mızın 84 mahallesinde etkin hizmetler sunuyor, gece gündüz aşkla çalışmayı sürdürüyoruz. Müjdemiz olsun, güzel bir Millet Evi de Salmanlı mahallemize kazandırıyoruz. Gayretle çalışmaya devam” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle buluşmalarını aralıksız sürdürüyor. Işıksu, son olarak Salmanlı mahalle sakinleri ile buluştu; çalışmaları değerlendirdi. Başkan Mutlu Işıksu'ya AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, AK Parti İl Başkanlığı Adapazarı Koordinatörü Yavuz Korkmaz ve meclis üyeleri Besim Kıratlı ile İbrahim Akçam eşlik etti.

Adapazarı'nın her mahallesinde etkin hizmetler sunduklarının altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, “Şehrin kalbi Adapazarı'mızın 84 mahallesinde etkin hizmetler sunuyor, gece gündüz aşkla çalışmayı sürdürüyoruz. Hamdolsun vaat ettiğimiz projelerden çok daha fazlasını hayata geçirdik, her mahallemizde çalışma yaptık. Adapazarı'mızda işler yolunda. Salmanlı Mahallemize de müjdemiz olsun, güzel bir Millet Evi kazandırıyoruz. Hayırlı olsun, gayretle çalışmaya devam” diye konuştu.

Salmanlı Mahallesi Muhtarı Mesut Şentürk ve AK Parti Salmanlı Mahalle Temsilcisi Emin Yelman ise, Millet Evi müjdesinin kendilerini çok sevindirdiğini dile getirerek Başkan Mutlu Işıksu'ya teşekkür etti.