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Samanlık yangınında 10 hayvan telef olmaktan kurtarıldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çıkan yangında ahırda bulunan yaklaşık 10 tane hayvan telef olmadan kurtarıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan yangında ahırda bulunan yaklaşık 10 tane hayvan telef olmadan kurtarıldı.


Yangın, Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesinde meydana geldi. Ayhan D.'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu gören komşular itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye ekibi çıkan yangına müdahale etti. Yangının büyümesi sonrasında SAKTİM Derneği ve Hendek ilçesinden iki itfaiye ekibi yangın yerine takviye giderek yangına müdahale etti.


Ekipler yoğun çalışma sonucunda çıkan samanlık yangınını söndürürken, yangında 10 tane hayvan telef olmaktan kurtarıldı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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