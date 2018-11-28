SAMEK kursları geleceğe yatırım yapıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK'lerde eğitimler devam ediyor. SAMEK'te Robot Uygulamaları ve Bilgisayar Destekli Muhasebe derslerinde öğrenciler hem kendilerini geliştiriyor hem de geleceğe yatırım yapıyor.

“Paylaştıkça doğru bilgiye ulaşırız”

Robotik Uygulama dersi Öğretmeni Ferhat Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Öğrencilere hayallerindeki teknolojiyi gerçekleştirmelerini öğretiyoruz. Kendi Dronelarını, su altı araçlarını veya uzaktan kumandalı askeri alanda kullanılan kamera endeksli bir keşif aracını üretmeleri için biz bu ders altında bilgiler veriyoruz. Koordineli çalışma, pratik düşünme ve disiplinler arası uyumu kuvvetlendirebilmek için gayet uygun bir ders. Bilginin paylaştıkça güzelleştiğini, paylaştıkça doğru bilgiye ulaşıldığını inandığım için öğretmenlik mesleğini seçtim. Tek amacım bildiklerimi başkalarına öğretebilmek. Başkalarından daha fazla şeyler öğrenebilmek”diye konuştu.

“14 yaşından büyük olan herkes bizim öğrencimiz olabilir”

Ferhat Erdoğan sözlerinin devamında ise “SAMEK olarak öğrenci portföyümüz çok geniş. 14 yaşından büyük olan herkes bizim öğrencimiz olabilir. Öğrencilere bir şeyler öğretirken kesinlikle cesareti, hayal gücünü geliştirmeyi ve el becerisini ilerletmeyi amaçlıyoruz. Çünkü robot uygulamalarında küçük parçalarla çalışabiliyoruz. Parçaların montajı sayesinde öğrencilerin el becerisini geliştirmeyi, pratik düşünme kabiliyeti sunmayı öğrenmelerini amaçlıyoruz” sözlerini söyledi. Bilgisayar Destekli Muhasebe dersi veren Hatice Gümüşel, “Derste öğrencilerime muhasebenin temel kavramlarından başlayarak muhasebeyle ilgili bütün her şeyi öğretiyorum. Güncel programlar, Zirve ve Luca programı başta olmak üzere İnternet üzerinden programları gösteriyoruz. Öğrencilerin gelişimleri ve iş hayatlarında mutlaka etkili olacak bilgiler veriyoruz. Çünkü muhasebe çok aranan bir meslek. Bizim göstermiş olduğumuz programlarda Mali Müşavir paketleri olduğu için iş hayatlarına kendilerini daha iyi hazırlayabilecekler. 14 yaş üstü bütün herkesin gelebileceği eğitim programları sayesinde iş hayatlarında etkili olabilecek bütün her şeyi öğretmeyi amaçlıyoruz” dedi.