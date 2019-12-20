SAMEK Satış Ofisleri hayata geçiriliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SAMEK'lerde elde edilen ürünlerin satışı için ofisler inşa edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler ilçesinde SAMEK Satış Ofisleri'nin hayata geçirileceğini açıkladı. Söz konusu çalışma için 2 Ocak Perşembe günü ihaleye çıkacaklarını aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SAMEK'lerde kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği eserlerin satışının yapılacağı alanın hızla tamamlanacağını ifade etti. Başkan Ekrem Yüce, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Başkan Ekrem Yüce, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Yıl boyunca güzel sanatlardan geleneksel sanatlara, müzik eğitimlerinden el sanatlarına, meslek eğitimlerinden bilgisayar eğitimlerine kadar geniş bir yelpazeye sahip kurslarımıza binlerce hemşehrimiz katılıyor. Daha önce de ifade ettim: SAMEK kursiyerlerimiz özel bir övgüyü hak ediyor. 19 kurs merkezi 100 farklı branşta devam eden eğitimlerde ortaya çıkan ürünler kursiyerlerimizin yeteneklerini gözler önüne seriyor. Kişisel becerilerini geliştiren, hayat boyu öğrenmenin en güzel örneğini sergileyen kursiyerlerimiz için yeni bir çalışmayı daha hayata geçiriyoruz. SAMEK'lerde elde edilen eserlerin ADA AVM'nin hemen karşısında inşa edeceğimiz SAMEK ofisleriyle satışlarını gerçekleştirecek, kursiyerlerimizin ev ekonomilerine katkı sunmalarını sağlayacağız. Hayırlı olsun” dedi.