SAMEK yılsonu genel sergisi açıldı

SAMEK yılsonu genel sergisi ve 2018-2019 eğitim dönemi kapanış programı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin katılımıyla gerçekleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları yılsonu genel sergisi ve 2018-2019 eğitim dönemi kapanış programı Donatım Park'ta gerçekleştirildi. Yoğun katılım ile açılışı yapılan programda Vali Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile eşi Filiz Yüce, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever yer aldı. Hazırlanan el emeği eserler protokol üyelerine takdim edilirken; yıl boyunca SAMEK'lerde eğitimlere katılan kursiyerler sertifikalarını da aldı.

SAMEK'lerde Arapça dersine katılan Mustafa Gümüş, “68 yaşında emekli bir vatandaşım. Emeklilik güzel fakat yapacak bir meşguliyetiniz yoksa zamanı nasıl değerlendireceğiniz bir hayli önem kazanıyor. Bende SAMEK kurslarıyla tanışmadan önce zamanımı kullanmakta epey zorlandım. Kendi kendime Arapça öğrenmeye başladım ve sonrasında eşimin tavsiyeleriyle SAMEK, resim ve Arapça kurslarına başvuru yaptım. Kendimi geliştireceğim bir alan bulmuştum ve devamsızlık yapmadan 2 yıl boyunca SAMEK kurslarına devam ettim. Yeni dostluklar edindim. Bu imkânı bize sağlayan ve kalitesinden ödün vermeyen kurs hocalarımıza ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk yaptığı açıklamada, “Bizler eğitime, kültüre, sanata ve insana yatırılan yatırımının ehemmiyetinin bilinciyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yürütmüş olduğumuz tüm eğitim faaliyetlerinde bireyleri güçlendirerek toplumumuza katkı sağlayarak güçlü bir toplum oluşturma gayreti içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyemizin en anlamlı projelerinden biri olan SAMEK'ler bu gaye doğrultusunda hareket etmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin yönlendirmesi ve branş yelpazemizle birlikte hizmetlerimizi genişletme gayesini taşıyoruz. Bir yıllık emeğin sonucu olarak açtığımız sergimiz sizlerin beğenisine sunulacaktır. Böylesine önemli bir günde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bin 991 el emeği eser

Programda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek sözlerine başlayan ve tüm katılımcıları selamlayan Başkan Ekrem Yüce, “Sizler üreten, eserlerinizi sanatseverlerin beğenisine sunan insanlarsınız. El emeği bin 991 eser ile şehrimizin sanatsal geleceğine katkı sağlayan herkesi kutluyorum. SAMEK'lerin şehrimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyor ve yapılan çalışmaları memnuniyetle takip ediyorum. Meslek edindirme kurslarımızın hemşehrilerimiz için önemini biliyorum. 100 farklı branşta 9 bin 500 kursiyere hizmet sunan eğitimcilerimizi de tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

SAMEK'ler yaygınlaşacak

SAMEK'lerin yaygınlaşması için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade ederek konuşmalarını sürdüren Başkan Ekrem Yüce, “Sanat eğitimiyle geleneksel sanatları yaşatan SAMEK'ler aynı zamanda el işiyle yeni meslek edindirme imkanı sağlıyor. Hayat boyu öğrenme düşüncesiyle SAMEK'lerle buluşan ve kendilerine istihdam sağlayan kursiyerlerimizi kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak SAMEK'leri yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Geleneksel mimari anlayışı güden SAMEK'lerin eğitim faaliyetlerini genişleteceğiz. SAMEK'lerden ayrı olarak Çocuk Akademisi'ni de şehrimize kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Şunu da ifade etmeliyim; SAMEK'lerde yapılan el emeği eserleri oluşturacağımız satış mağazaları ile ailelerimizin ev ekonomilerine katkı sağlamalarına olanak sunacağız. Bu vesileyle tüm kursiyerlerimizi tekrardan kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kültürü yaşatan çalışmalar

Sergiye katkı sağlayan ve emek gösteren tüm SAMEK ailesini kutlayarak sözlerine başlayan Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Bu coğrafyada bizi önemli kılan etken kültürümüzdür. Bu kültürü kaybetmemeli, canlı tutmalıyız. Kültürümüzü canlı tutarak, geliştirme gayreti içerisinde olan SAMEK kurslarımızı tebrik ediyorum. Eğitim gibi önemli konularda güzel işbirliklerine ihtiyacımız var. Kültürümüzü yaşatan bu kurslar için emek vermekten mutluluk duyuyoruz. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bu kurslarda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.