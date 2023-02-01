Şampiyon takım kupayı Başkan Fevzi Kılıç'tan aldı

Sakarya Şampiyonu olan Erenlerspor U16 takımına kupalarını takdim eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Emin olun bizde, kulüp yöneticilerinizde, hocalarınızda sizler kadar heyecanlıyız. Allah'ın izniyle şehrimizi Türkiye Bölgesel Şampiyonasında en güzel şekilde temsil edeceksiniz" dedi.

Sakarya Şampiyonu olan Erenlerspor U16 takımı şampiyonluk kupasını Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın elinden aldı. Sakarya'yı Türkiye Bölgesel Şampiyonasında temsil edecek olan futbolcuları tebrik eden Kılıç, gençlere başarı diledi. Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba ise gençleri tebrik ederek başarılarının devamı için temennide bulundu.

"Sizlerle ne kadar gurur duysak az"

Gençlere kupayı teslim eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Genç kardeşlerim sizlerle ne kadar gurur duysak az. Emin olun bizde, kulüp yöneticilerinizde, hocalarınızda sizler kadar heyecanlıyız. İnşallah turnuvaya bizde gelerek sizleri izleyeceğiz. Tekrardan sizleri tebrik ediyorum. Allah'ın izniyle şehrimizi Türkiye Bölgesel Şampiyonasında en güzel şekilde temsil edeceksiniz” dedi.