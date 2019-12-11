Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Tekli Koltuk' isimli söyleşi ve imza günü programı ile devam etti.

Serdivan Şehit Yılmaz Ercan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen ve Yazar Oğuzhan Öztürk'ün konuşmacı olarak katıldığı programın moderatörlüğünü ise Yazar Sadık Yalsızuçanlar üstlendi. Genç öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi ve imza gününde güzel dakikalar geçiren katılımcılar etkinlik dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Programa konuşmacı olarak katılan yazar Oğuzhan Öztürk “Sizde takdir edersiniz ki bir insanın bakış açısı, bir hayat görüşüne sahip olması süreci aslında ailede başlıyor. Bende kütüphanesi olan bir evde büyüdüm. Babam, ablam çokça kitap okuyan insanlardı hatta dedem de iyi bir okurdur. Lakin dedem, Kars'ta olduğu için sık görüşme imkanımız olmuyordu ama her ziyarete gittiğimde kendi imkanlarıyla yaptığı derme çatma bir kitaplığı vardı soluğu orada alıyordum. Çünkü orada 1940'ların 50'lerin 60'ların kitapları var o kitaplıkta ve hakikaten çok değerliler benim için ancak küçükken bir anlam veremiyordum. Yaşım ilerledikçe ne kadar değerli olduğunu hissetmeye başladım. Kitap okuma geleneği olan bir ailede büyüdüm, küçükken maalesef bunun farkında değildim. Küçükken ailem kitap okutmak için sürekli peşimde koşardı. Bu yüzden gençlerin okuma alışkanlığı edinebilmesi için ailenin etkisi çok büyüktür” dedi.