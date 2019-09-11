Sanatçı Birsen Tezer Sapanca'da sahne aldı

Kırkpınar Sanat Akşamları kapsamında Sapanca'da konser verdi.

Kırkpınar Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserine, “Kusura Bakma” isimli şarkısı ile başlayan Birsen Tezer, repertuvarında Erkan Oğur ve Bülent Ortaçgil gibi ünlü isimlerin de parçalarına yer verdi. Tezer, şarkılarının yanı sıra zaman zaman çaldığı kanunla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

2 saat sahnede kalan Tezer, sahne performansıyla dikkat çekti. Tezer, konserin sonunda ayakta alkışlandı.