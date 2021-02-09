Sanayi sitesi bölgesindeki çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sanayi sitesi bölgesinde bulunan ağaçlık alanda meydana gelen yangın, siteye sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Fatih Mahallesi üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yapılan müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı. Sanayi sitesine sıçraması son anda önlenen yangın olası bir faciayı önledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.