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Sandallarının alabora olması sonucu göle düşen gencin cesedine ulaşıldı

Sakarya’nın Ferizli ilçesi sınırında bulunan göle balık tutmak için giden ve bindikleri sandalın alabora olması sonucu suda kaybolan 18 yaşındaki Hasan Yıldırım’ın da cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesi sınırında bulunan göle balık tutmak için giden ve bindikleri sandalın alabora olması sonucu suda kaybolan 18 yaşındaki Hasan Yıldırım'ın da cansız bedenine ulaşıldı.


Olay, dün Ferizli ilçesine bağlı Bakırlı Mahallesi ile Karasu ilçesi sınırında bulunan Akgöl'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için göle giden Hasan Yıldırım (18), Ahmetcan Duman (17) ve M.E. isimli 3 arkadaş, bindikleri sandalın alabora olmasıyla göle düştü. Göle düşen M.E. çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, Ahmetcan Duman'ın cansız bedeni ise ekiplerin arama çalışmaları sonucunda bulunmuştu.


Olayın ikinci gününde devam eden çalışmalarda, 18 yaşındaki Hasan Yıldırım'ın cansız bedenine de ulaşıldı.

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