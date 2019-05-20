Sapanca 5. ultra dağ maratonu başlıyor

Sapanca Belediyesi ve NG Sapanca'nın işbirliği ile bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan “Sapanca Ultra Maraton” yüzlerce yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla adrenalini doruk noktasına çıkarmaya hazırlanıyor.

2015 yılından itibaren düzenlenen “Sapanca Ultra Maraton” her sene olduğu gibi bu senede, şehir hayatından uzaklaşıp doğa ile baş başa kalmak, doğayı dinleme fırsatı yakalamak isteyenler için eşsiz bir olanak sağlıyor. Sapanca'nın zengin doğası içinde, yeşilin bin bir tonunu bir arada bulabileceğiniz bir atmosferde konumlanan Sapanca Belediyesi ve NG Sapanca, spor tutkunları için huzuru ve adrenalini bir arada sunuyor. 15 Haziran'da Kırkpınar Sahilinde başlayacak olan Sapanca Belediyesi'nin desteği ve Limit Sensin işbirliğiyle düzenlenen ultra maratonda yüzlerce sporsever bir araya gelerek bu yıl 5'inci kez düzenlenen uzun soluklu bir maratonun startını verecek. Maratonda çevre dostu spor tutkunları, geçen yıl da olduğu gibi çevre duyarlılığı için koşarken çöp toplayacaklar.

“Sapanca ultra 3 farklı parkur”

Katılımcıların seviyesine göre 9K, 35K ve 55K olmak üzere hazırlanan birbirinden farklı parkurlarda sporcular ter dökecek. Hafif tempoda koşarak daha çok doğa havası almak isteyenler, ilk kez patika yarışı deneyimleyecek olanlar göl manzaralı 9K'lık parkuru tercih edecek. Orman manzarası eşliğinde güneşin kavurucu sıcağından uzakta gölgeliklerde koşmayı, buz gibi doğal kaynak suları içerek Soğucak Yaylası'nda dinlenmeyi tercih edenlerin parkuru ise 35K olacak. Sapanca Gölü'nden yola çıkarak, Altıoluk Yaylası'na oradan Kartepe'nin Zirvesine çıkan 55K'lık büyülü manzara eşliğindeki parkurda sporcular Soğucak Yaylası'na ulaşacak.