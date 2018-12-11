Sapanca Belediyesi ekipleri mazgallara yenileme yapıyor

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun yağmurların sonucu kanallarda ve mazgallarda oluşacak tıkanıklıkları önceden tedbir alarak gidermek, amacıyla ilçe genelindeki mazgal temizleme ve yenileme çalışmalarına başladı. Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdür'ü Tuncay Akın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Mevsim geçişlerinde yaprak dökümünün fazlalaşmasıyla oluşan tıkanıkları ve olası su taşmalarını gidermek adına ilçe genelinde bulunan mazgalların temizlik ve bakım çalışmalarına başladık. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarındaki muhtemel durumlar, şehir hayatını olumsuz etkilemekle birlikte şebekelere de zarar vermektedir. Halkımızın olumsuz etkilenmemesi amacıyla mazgal ve bakım çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Vatandaşların duyarlı olup mazgallara çöp atmamaları konusunda da uyaran Fen İşleri Müdür'ü Akın, vatandaşları temizlenen mazgalların yakınına çöp ve diğer malzemeleri bırakmamasını aksi halde olası yağmur yağışında bu malzemelerin mazgalları tekrar tıkayacağını söyledi.