Sapanca Belediyesi Fen İşleri ekipleri ıslah çalışması yapıyor

Sapanca Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipleri, yaz aylarının daha rahat geçmesi adına Yanık, Kurtköy, İlmiye, İkramiye, Şükriye, Fevziye, Memnuniye ve Nailiye mahallesinde stabilize çalışması yapıyor. Fen İşleri Müdürü Fikri Ayanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Toplamda 1080 metreküp stabilize malzemeyle alt yapısı tamamlanmış alanlarda stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. Ekip arkadaşlarım aynı zamanda onarım çalışması ve İlmiye mahallesi yağmur suyu kanal çalışmasını da tamamladı. Gerek görülen mahalle ve sokaklarda bakım çalışmalarımız program dahilinde devam edecek” diye konuştu.