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Sapanca Belediyesi hayereye karşı ilaçlama çalışmasına başladı

Sapanca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde ilaçlama çalışmaları başladı.


Sapanca Belediyesi, uçan ve yürüyen haşerelerle mücadele için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Park Bahçeler Müdürü Kazım Şirin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Park Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ilaçlama ekibi tarafından yaz ayları boyunca meydana gelen sivrisinek ve zararlı canlıların insan sağlığı üzerindeki etkisini azaltmak adına ilaçlama çalışmamızı başlattık. Güldibi Mahallesi, İpekyolu, Yanık, Kurtköy, Kırkpınar ve Sapanca Sahil bölgesi ilaçlanmış olup geri kalan mahalle ve sokaklarımıza belirlenen günlerde ilaç atımı yapılacaktır. Vatandaşlarımızın yaz akşamlarını sorunsuz ve sağlıklı geçirmeleri adına ilaçlama çalışmalarımız yağmurlu hava dışında devam edecektir” diye belirtti.


Park Bahçeler Müdürü Şirin, vatandaşların sivrisinek ve zararlı haşerelerle mücadelede hassasiyet göstermeleri adına hayvan barınakları ve evsel atıklarını düzenli şekilde takip etmeleri talebinde bulundu.

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