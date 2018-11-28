Sapanca Belediyesi, kışa hazırlanıyor

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, kış aylarını sorunsuz geçirmek ve şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. Yılmazer, "Kış aylarını sorunsuz geçirmek ve şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için hazırlıklarımız sürüyor" dedi.

Yılmazer, "Kış mevsimiyle birlikte ekiplerimiz yaprak temizliklerine ağırlık vermiş durumda. Sapanca genelinde mahalle, cadde ve sokaklarda temizlik ve yıkama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yağışlarda sorun yaşanmaması için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ızgaralar elden geçirilmektedir. Bununla birlikte çöp konteynırları ekipler tarafından temizlenip, tekerlek tamirleri yapılmaktadır. Yapılan tüm çalışmalarımız, hizmetlerimiz halkımızın refahı için" diye konuştu.

Sapanca yüz ölçümü bakımından oldukça geniş olduğunun altını çizen Temizlik İşleri Müdürü Şirin ise, “Kış mevsimi başlamak üzeredir. Bizler vatandaşlarımızın daha rahat kış mevsimini geçirmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak ilçemiz genelinde temizlik, yıkama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İstekler sınırsız, imkanlar sınırlıdır. Bundan dolayı vatandaşımız tarafından bizlere verilecek destek, bizlerin işlerimizi daha hızlı yapmamızı sağlayacaktır. Çöpleri, büyük hacimli atıkları belirlenen yerlere bırakmaları, gördükleri herhangi bir olumsuzluğu bizlere bildirmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.