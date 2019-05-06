Sapanca Belediyesi kursiyerleri hünerlerini sergiledi

Yılsonu sergisinde konuşan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde 13 farklı branşta kurs açıldığı ve bu kurslardan 378 kursiyerin yararlandığını söyledi. Başkan Özen, "Açılan kurslarda kursiyerlerimiz eğitimin yanında sosyalleşme imkanı buldu" dedi.

5 yıllık hizmet süresince yeni projelerini bir bir haya geçireceklerini de ifade eden Başkan Özcan Özen, "Biz yerel yönetimler olarak mekan, imkan gibi destekleri kursiyerlerimize imkanlar ölçüsünde vermeye çalışıyoruz. Yeter ki eğitime destek olsun. Yeter ki hanımefendiler, gençlerimiz, öğrencilerimiz, toplumumuzun her kesimi öğrenme gayreti içerisinde olsun. Sapanca'mızın eğitim, kültür, sanat ve turizm kenti alanında daha iyi noktalara gelmesi için yeni projelerimizi 5 yıllık hizmet süremizde bir bir hayata geçireceğiz. Bu vesileyle 7'den 70'e her yaşa hitap eden kurslarımıza katılım sağlayan eğitimcilerimizin, kursiyerlerimizin ellerine emeklerine sağlık, sergimizin herkes için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrası, gitar kursu ve çocuk korosu, çocuk halk oyunları ekibi, bağlama kursu ve halk oyunları kursu öğrencileri kısa gösteriler gerçekleştirdi. Program, sergi açılışının ardından protokol üyelerinin stantları gezmesi ve el emeği ürünlerini incelemeleriyle sona erdi.