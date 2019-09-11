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Sapanca Belediyesi Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından rutin denetleme çalışmaları devam ediyor.

Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından rutin denetleme çalışmaları devam ediyor.


Vatandaşın hijyen şartları, çerçevesinde ve huzur içinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini arttıran Sapanca Belediyesi Zabıta ekipleri, ağırlıklı olarak hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği konusunda incelemeler ve denetimlerini sürdürüyor.


Yapmış oldukları denetimleri hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan mağdur olmaması adına titizlikle gerçekleştirdiklerini dile getiren Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürü Suat Balkaya, “Yapmış olduğumuz denetimleri hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan mağdur olmaması adına titizlikle ekiplerimizce sürdürüyoruz” dedi.

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