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Sapanca Belediyesinde yapılandırma ödeme süresi 28 Şubat'a kadar uzatıldı

7143 sayılı yasa ile Belediyelere başvurarak biriken vergi borçlarını yapılandıran vatandaşlar için ödeme süresi 28 Şubat Perşembe gününe kadar uzatıldı.


Sapanca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Mustafa Bayraktar, Sapanca Belediyesine 7143 sayılı kanuna göre borçlarını yapılandıran vatandaşlar, yapılandırmanın bozulmasına sebep olan süresinde ödenmemiş taksitlerin veya peşin ödeme tutarlarının gecikme zammı ile birlikte en son 28 Şubat Perşembe gününe kadar ödenmeleri halinde yapılandırmaları bozulmadan yasadan faydalanmaya devam edeceklerini belirtti.



“Son gün 28 şubat”


Bayraktar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yapılandırmadan yararlanan ancak zamanında ödemelerini yapmayan vatandaşlarımız, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü veznesine, E-Belediye uygulamasından (https://webportal.sapanca.bel.tr/web/guest/47), Belediyemiz banka (Ziraat Bankası, Sapanca Şubesi, IBAN TR52 0001 0005 6525 0237 1950 01) veya posta çeki (239456) hesabına 28 Şubat Perşembe tarihine kadar ödeme yapabilirler” dedi.

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