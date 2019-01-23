Sapanca Belediyesine kamyon hibe edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sapanca Belediyesi'ne damperli kamyon hibe edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sapanca Belediyesine 1 adet 26 ton taşıma kapasiteli 2001 model Mercedes-Benz marka damperli kamyon hibe edildi. Başkan Yılmazer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Belediyemize hibe olarak yeni bir kamyon kazandırılmıştır. Fen İşleri personelimiz, araç filomuzun genişlemesiyle hizmette aksaklığa mahal vermeden çalışmalarına devam edecek. Sapanca'mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi. Sapanca'ya yakışan ve daha iyi hizmet için çalıştıklarını belirten Başkan Yılmazer, Fen İşleri Müdürlüğü'nün iş yoğunluğunda kullanılması açısından araç filosunda rahatlama sağlamasını beklediğini belirtti.