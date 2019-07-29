Sapanca El Sanatları Festivalinde coşkulu final

Sapanca Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Sapanca Belediyesi 3. El Sanatları Festivali, ünlü pop sanatçı Bora Duran'ın konseriyle son buldu.

Sapanca Belediyesi, tarafından Kırkpınar futbol sahasında düzenlenen ve 4 gün süren festivalde el sanatları, tanıtım ve gıda ürünlerinin yer aldığı yaklaşık 200 stant yer aldı. Sapanca Belediyesi'nin vermiş olduğu bilgilere göre günlük ortalama 10 bin kişinin ziyaret ettiği festivalde akşamları ise ulusal ve yerel sanatçıların sahne aldığı konserler büyük beğeni ile takip edildi.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, “Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz El Sanatları Festivali, Marmara'nın incisi olan Sapanca'mıza marka şehir olma yolunda önemli katkılar sağlamaktadır. İlçemizde yapılan ve yapılmaya devam edecek olan sosyal ve kültürel etkinlikler sanatçıyı, halkı ve yerel yönetimleri bir araya getirmektedir. Bu sayede kültürel çeşitliliğin korunmasına ve kültürler arası diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlamakta. İlçemizin ülke genelinde tanınmasına vesile olmaktadır. Dört gün boyunca festival alanımızı ziyaret eden tüm misafirlerimize ve festivale katılım sağlayan tüm stant sahiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

Festivalin son günü sahne alan Bora Duran, konserinde 'Sana Doğru' ve 'Gül Senin Tenin' gibi enerjisi yüksek şarkılarıyla sevenlerini coştururken, klasikleşen şarkılarından da seslendirdi. Sahne performansıyla sevenlerini eğlendiren ünlü sanatçı, konserin sonunda hayranları tarafından alkışlarla ödüllendirildi.