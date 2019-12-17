İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sapanca Gölü çevresinde çöp topladılar

AK Parti Sapanca Teşkilatı ‘Daha Temiz Bir Sapanca’ sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle Sapanca Gölü çevresinde çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

AK Parti Sapanca Teşkilatı ‘Daha Temiz Bir Sapanca' sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle Sapanca Gölü çevresinde çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.


Başlatılan ‘Daha Temiz Bir Sapanca' adlı sosyal sorumluluk projesine Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Gümüşel meclis üyeleri ve parti üyeleri Sapanca Sahil caddesi boyunca göl kenarında ve çevresinde bulunan çöpleri toplayarak farkındalık oluşturdu.


Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, “Çevre temizliğine hepimiz dikkat etmeliyiz. Temiz bir Sapanca için hep birlikte el ele verip çevremizi gölümüzü temiz tutmalıyız. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermelerini, çevreye karşı duyarlı olmalarını bekliyorum. Kirletmezsek temizlemek zorunda kalmayız” dedi.


Çevre temizliğinden sonra katılımcılar doğa yürüyüşü etkinliği düzenlediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.