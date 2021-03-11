Sapanca Gölü çevresinden 10 poşet çöp toplandı

Çok sayıda plastik madde, tahta parçaları, atık madde, cam şişeleri toplayan ekipler vatandaşlara doğayı kirletmeme çağrısında bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü etrafında ve göle su temin eden dere yatakları ile çevrelerinde yürüttüğü temizlik çalışmalarına devam ediyor. Gölün Rüstempaşa Mahallesi'ne bağlı olan kısmında yürütülen temizlik çalışmalarında ekipler yere atılan çöpleri tek tek topladı. Çok sayıda plastik madde, tahta parçaları ve atık madde toplayan ekipler yağışlarla birlikte göl seviyesinin yükselmesinin ardından çöplerin göle karışmasının da önüne geçti.

Rutin olarak gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Su kaynaklarımızın devamlılığını sağlamak için doğamızı koruyalım. Ekiplerimizle birlikte adeta bir seferberlik haline getirdiğimiz çalışmalarda göl etrafını ve dere yataklarını sıklıkla temizliyoruz. Vatandaşlarımızın da eşsiz doğamızın korunması için duyarlı olmasını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.