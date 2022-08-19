Sapanca Gölü kıyısından 23 torba çöp çıktı

SASKİ, şehrin su kaynağı olan Sapanca Gölü'nün kıyısında ve içerisinde rutin temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında kıyı kesimlerinin daha sıklıkla ziyaret edilmesi sebebiyle vatandaşlar tarafından bırakılan çöpler kısa süre içerisinde toplanıyor. Sakarya'nın en önemli su kaynağı olan, güzelliğiyle yurtiçi ve yurtdışından birçok misafiri kendine hayran bırakan Sapanca Gölü'nün kıyısının sürekli temiz tutulması için özel bir ekip görevlendirildi. Bu çerçevede sıklıkla gerçekleşen temizlik çalışmalarına rağmen Sapanca sahilinin muhtelif mesire alanlarında yapılan rutin işlemler sonrasında 23 torba atık toplandı.