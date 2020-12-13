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Sapanca Gölü manzarası ile büyüleyen Kırcaali Yaylası havadan görüntülendi

Sakarya’da şehir merkezine de yakınlığı ile ön plana çıkan Kırcaali Yaylası, kısıtlamalarda diğer canlılara hayat oluyor.

Sakarya'da şehir merkezine de yakınlığı ile ön plana çıkan Kırcaali Yaylası, kısıtlamalarda diğer canlılara hayat oluyor. Her mevsim ayrı bir güzellik sunan yayla havadan görüntülendi.


Sapanca Gölü manzarası ve temiz havası ile Sakarya'nın eşsiz güzelliklerinden biri olan Kırcaali Yaylası havadan görüntülendi. Şehir merkezine yakınlığı ile de ön plana çıkan yayla doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi. Serdivan ilçesinde bulunan yayla, şehrin sessiz günlerinde diğer canlılara hayat oldu. Şehir gürültüsünden kurtularak, farklı bir hava almak isteyenlerin uğrak noktası haline gelen Kırcaali Yaylası, fotoğraf tutkunları için de her mevsim ayrı güzellikler sunuyor.

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