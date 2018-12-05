Sapanca Gölü sahilinden 3 kamyon çöp çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. SASKİ tarafından Sapanca Gölü sahilinde gerçekleştirilen temizlik çalışması kapsamında, duyarsız vatandaşlar tarafından kirletilen göl kenarından 3 kamyon çöp toplandı. Uzun süren çalışmaların ardından göl çevresini temizleyen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İbrahim Bal, gölü korumanın herkesin görevi olduğunu söyleyerek duyarlılık çağrısında bulundu.

Vatandaşlardan gölün ve çevrenin temiz tutulması için yardım isteyen SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İbrahim Bal, “Ekiplerimiz tarafından hem gölü besleyen derelerde, hem de göl çevresinde periyodik temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Göl çevresinde son olarak yaptığımız temizlik çalışmalarımızla aralarında buzdolabı, araba lastiği, inşaat yalıtım malzemesi, terlik ve birçok atığın bulunduğu çöpleri temizledik. Bölgeden 3 kamyon çöp topladık. Çevresinde çok sayıda kirletici risk bulunan Sapanca Gölü şehrimizin en önemli içme suyu kaynağı ve birçok canlının yaşam alanı. Bizler kurum olarak gölümüzü sürekli gözetim altında tutuyor, temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olarak gölü ve gölü besleyen dereleri kirletmemelerini, bize destek olmalarını bekliyoruz. Gölü korumak hepimizin görevi” dedi.