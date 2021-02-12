Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 5 vatandaşı AFAD kurtardı

Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 5 kişi, Afet Ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sapanca Gölü'ne açılan 5 kişi, gölde mahsur kaldıklarını AFAD birimlerine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine harekete geçen ekipler, verilen bilgiler doğrultusunda 5 personel, 1 araç ve 1 bot ile bölgeye gitti. Ekipler yaptıkları geniş çaplı arama ve tarama neticesinde mahsur kalan vatandaşları Sakarya Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (SASKİ) ait su deposunun açıklarında ulaşarak kurtardı.