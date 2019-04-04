Sapanca Gölü'nden aralarında buzdolabı ve küvetin bulunduğu 2 kamyon çöp çıktı

Sapanca Gölü'nde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında aralarında buzdolabı, küvet, ayakkabı ve diş fırçası gibi malzemelerinde bulunduğu iki kamyon çöp toplandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü kıyı şeridinde ve gölü besleyen derelerde gerçekleştirilen rutin temizlik çalışmaları devam ediyor. Havza Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda gölden aralarında şaşırtıcı materyallerinde bulunduğu çok miktarda çöp çıkarılıyor. Bu kapsamda son yapılan temizlik çalışmalarında göl içi ve çevresinden buzdolabı ve banyo küvetinin de olduğu çok miktarda çöp ekipler tarafından çıkarıldı.

Sapanca Gölü Uzunkum yürüyüş yolu kesiminde yapılan temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İbrahim Bal, “Son temizliğimizin üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen bölge yine aynı şekilde çöplerle dolmuş vaziyetteydi. Ekiplerimiz gölden buzdolabı, araç lastiği, koruger boru, küvet, diş fırçası, ayakkabı, inşaat malzemesi, çok sayıda cam ve plastik şişe gibi materyallerin bulunduğu iki kamyon çöp çıkardılar. Şehrimizin büyük bir bölümünün ana içmesuyu kaynağı Sapanca Gölü. Bu kaynağı korumak sadece bizler için değil gölü paylaştığımız canlılar için de son derece önemli. Hemşehrilerimizden gölün ve gölü besleyen derelerin kirlenmemesi, kirletenlerin uyarılması konularına büyük bir hassasiyetle yaklaşmalarını rica ediyoruz. Su kaynaklarımızı ancak duyarlılıkla koruyabiliriz” dedi.