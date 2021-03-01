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Sapanca Gölü'nü besleyen önemli dereler temizlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü’nü besleyen derelerde gerçekleştirilen rutin temizlik çalışmaları sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü'nü besleyen derelerde gerçekleştirilen rutin temizlik çalışmaları sürüyor.


Sapanca Gölü'nü besleyen önemli derelerden Yanık ve İstanbuldere yapılan çalışmalarla temizlendi. Derelerin çevresinde gerçekleştirilen düzenlemelerle birlikte suyun akışı rahat bir hale geldi. Yapılan açıklamada vatandaşların da su kaynakları ve çevrenin temizliği konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğinin altı çizildi. Bu kapsamda gölü besleyen en önemli kollardan olan Yanık ve İstanbuldere'de yapılan çalışmalar neticesinde suyun rahat akışı sağlandı. Konuyla ilgili SASKİ'den yapılan açıklamada, “Sapanca Gölü'nü besleyen derelerimizde tıkanmaya neden olan atıkları kaldırdık. Derelerin çevresinde gerçekleştirdiğimiz düzenleme çalışmalarıyla birlikte suyun akışını rahat bir hale getirdik. Şehrimizin içme suyu kaynağını Sapanca Gölü'ndeki su kalitesi ve canlı yaşamı için göle ulaşan su kaynaklarının temizliği de önem taşımaktadır. Çevremizin ve su kaynaklarımızın korunması için gerçekleştirilen çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir. Vatandaşlarımızın da su kaynakları ve çevrenin temizliği konusunda hassasiyet göstermesini rica ediyoruz” dedi.

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