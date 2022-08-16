Sapanca Gölü'nün eşsiz manzarası ile birleşen fuar alanı açılışa gün sayıyor

Sakarya'da peyzaj ve süs bitkilerinin dünyaya açılan kapısı, bu yıl 2'ncisi düzenlenecek fuar için gün sayıyor. İlki 2021 yılında 29 bin ziyaretçinin katılımıyla düzenlenen Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, Sapanca Gölü'nün eşsiz manzarası ile birleşerek, yaklaşık 37 bin ziyaretçinin beğenisini kazanmayı hedefliyor.

Peyzaj ve süs bitkilerine dair her şeyin bulanabileceği PSB Anatolia Fuarı, sektörün buluşma noktası olmanın yanı sıra, ziyaretçilerin beğenisini kazanmayı sürdürüyor. Bu çerçevede, 2021 yılında ilki düzenlenen Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, bu yıl 2'ncisine hazırlanıyor. Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde düzenlenecek olan fuar, süs bitkilerinin yanında; peyzaj tasarım ve uygulama, sert zemin ve doğal taş, aydınlatma, biyolojik gölet ve havuz, üretim ekipmanları, oyun grupları, kent ekipmanları firmalarına ev sahipliği yapıyor. Tüm ihtiyaçlara hızlı ve kolay ulaşım sunan fuar, 7-10 Eylül tarihleri arasında Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde bulunan 60 bin metrekare alanda yapılacak. Dünyada 3'üncü, Türkiye'de tek olan ve 20 üniversitenin öğrencilerinin katılacağı proje yarışmalarına da ev sahipliği yapacak olan fuarda, ayrıca birbirinden nitelikli 7 konferansı ziyaretçilerine sunacak. 2021 yılında 29 bin 200 ziyaretçi ağırlayan fuar, bu yıl 37 bin ziyaretçi ve yaklaşık 225 katılımcı firmayı ağırlamayı hedefliyor.

"Yaklaşık 37 bin kişinin bu fuarı ziyaret etmesini bekliyoruz"

Uzun yıllar ihracata katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten PSB Anatolia Fuarı Koordinatörü Remzi Adıyaman, "PSB Anatolia Fuarı olarak bu yıl 2'ncisini tertipliyoruz. 225 civarında bir katılımcı firmamız var ve dış mekandan peyzaj ekipmanları ile tedarikleri başta olmak üzere birçok geniş yelpazeye ait ürünler söz konusu. Yaklaşık 37 bin kişinin bu fuarı ziyaret etmesini bekliyoruz. Özellikle yurt dışı alım heyetleri üzerinde duruyoruz, çok çalıştık, çok iyi hazırlandık. Marmara bölgesinde lokasyon olarak çok nokta bir yerdeyiz ve baktığımızda bu bölgedeki hareketlilik ön plana çıkıyor. Tabii önemli olan, gelen firmalarımızı mutlu etmek, memnun ayrılmalarını sağlamak, ziyaretçilerimize de keyifli günler yaşatmak. Sapanca turizm bölgesi olan bir ilçemiz ayrıca metropol İstanbul'a da bir saat olduğunu var sayarsak çok avantajlı kalıyor. Gelenler, hem fuarda ticaretini yapacaklar, hem de hoşça bir tatil niteliğinde günler yaşamış olacaklar" dedi.

"Ülkemizde tek, eşi benzeri yok"

Fuarda çeşitli etkinliklerin yanı sıra, Türkiye'de tek olan öğrenci proje yarışmalarının da yapılacağını aktaran Adıyaman, "Konferans salonunun olduğu fuarda, 7 konferansın olacağı programlar var. Arka kısım dediğimiz alanda peyzaj bölümünde kullanılan iş makineleri alanımız var. Peyzaj mimar öğrencilerinin proje yarışmaları yapılacak. Bu da ülkemizde tek, eşi benzeri yok. Dünyada da 3'üncüsü burada yapılıyor. Sabah kahvaltılarımız, akşam yemekli organizasyonlarımız olacak. Ziyaretçilerimiz, ülkemizde üretilen birçok dış mekan ürünlerini burada bulabilecek. Toprak ürünleri, ilaçlama ürünleri, bahçe mobilyaları, bungalov, karavan gibi aklınıza gelebilecek bütün ürünleri gelen insanlar çok rahat bulabilecek. Ben gelen ziyaretçilerimizin çok keyif alacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Eksiksiz, kusursuz bir organizasyon için de var gücümüzle çalışıyoruz"

Fuar gününe eksiksiz ulaşmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını aktaran Adıyaman, "Hazırlıklar devam ediyor. Arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katarak yoğun bir tempoda çalışıyor. Vakit daraldıkça stres artıyor ve yetiştirmeye çalışıyoruz. Eksiksiz, kusursuz bir organizasyon için de var gücümüzle çalışıyoruz. İşimizi biliyoruz, 3 yıl festival bununla birlikte 2 fuar yani organizasyonumuzun 5'incisini yapacağız. Biz burada iklim değişikliğine dikkat çekmek istiyoruz, dolayısıyla 'Bitki ve fidan' diyoruz. Ben tüm vatandaşlarımızın imkan çerçevesinde bu fuarı görmelerini rica ediyorum. En azından ufkumuz açılacak, yeşile dair birçok bitkiyi burada göreceğiz ve bakış açımızın bir nebzede olsun değişeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.