Sapanca Kadın Meclisin'den hayvan barınağına ziyaret

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'in eşi Nurten Yılmazer, Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Sever, meclis üyeleri İsmet Özen, Cemile Çakmak, Ayşe Gür ve Sevim Atalay Sapanca Belediyesi'ne ait hayvan barınağını ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Kadın Meclisi'ne, Belediye Veteriner Hekimi Samet Ateş eşlik etti. Barınak be barınakta yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken kendisine yöneltilen soruları da cevapladı. Meclis Başkanı Sever, “Sevgi sadece insanlarla sınırlı değil. Hayvanları, bitkileri hatta canlı olan her şeyi sevmek, onları Allah'ın dünyaya gönderdiği bir varlık olarak görmek ve onlara Allah için değer vermek; dinimizin emri olduğu kadar aynı zamanda medeniyet değerimiz. Kamil bir insan olabilmenin en önemli koşullarından biri yaşadığımız çevreyi, doğayı ve bizle birlikte yaşayan diğer canlıları korumaktır. Böyle bir barınağı Sapanca'mıza kazandırdığı için Sapanca Belediye Başkanımız Doç. Dr. Aydın Yılmazer'e teşekkür ediyorum” dedi.

“Sokak hayvanları için duyarlı olalım”

Veteriner İsmet Özen ise yaptığı açıklamada, “Sapanca Belediyesi ve hayvan severlerin duyarlılığı ile bu anlamlı hizmet devam etmektedir. Özellikle soğuk kış aylarında halkımızdan tüm sokak hayvanları için duyarlı olunmasını rica ediyoruz” dedi.