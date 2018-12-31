Sapanca SGM'de ‘Aile ve Çocuk' etkinlikleri başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) ‘Aile ve Çocuk' etkinlikleri hayata geçirildi.

Aile bağlarını kuvvetlendirmek ve veli-çocuk arasındaki iletişimi artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Drama, Akıl Oyunları ve Geleneksel Sanatlar Atölyesi öğrencileri anne babalarına yarışmalarda rakip oldu. Minikler Sapanca SGM'de aileleriyle unutamayacakları bir günü daha geride bıraktı. ‘Aile ve Çocuk' etkinliği hakkında açıklamalarda bulunan Drama Eğitmeni Furkan Genç “İnteraktif çalışmalarımız sayesinde velilerimiz, çocuklarının kurslarda neler yaptıklarına yakından şahit olma fırsatı elde ediyor. Örneğin; ‘Ailemle Drama' başlığı altında düzenlenen etkinliğimizde veli ve öğrencilerimiz arasında etkileşimi kuvvetlendirdik. Drama ile çocukta nasıl bir gelişimi hedefliyoruz sorusuna pratik çözümler üretmeye çalıştık” dedi.

Geleneksel Sanatlar Atölyesi Eğitmeni Esra Çakar, “Unutulmaya yüz tutmuş Ebru, Minyatür ve Tezhip sanatları üzerine yaptığımız çalışmalarımızla kadim sanat kültürümüze sahip çıkıyoruz. Son olarak bu çalışmalara velilerimizi de dâhil ettik. Veli-çocuk etkinlikleri, velilerimizin branşları yakından tanıması için bir fırsat oldu. Aynı zamanda çocuklarının sosyal ve kültürel gelişimlerine yakinen gözlemleyebiliyorlar. Biz de veli-çocuk etkinliğinde tek renk battal Ebru çalışması yaptık” diye konuştu.

Akıl Oyunları Eğitmeni Meryem Orak ise, “Öğrencilerimize genel çerçevede oynattığımız çeşitli oyunlarla algılarını geliştirmeyi ve pratik bir zekâya ulaşmalarını hedefliyoruz. El-göz koordinasyonu ve problem çözme becerisi kazanmalarını istiyoruz. Son olarak gerçekleştirdiğimiz veli-çocuk etkinliğinde ise öğrencilerimizin rakipleri anne ve babalarıydı” şeklinde konuştu.