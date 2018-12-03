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Sapanca SGM'de anlamlı etkinlik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ‘Sen Engelli Olsaydın’ isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ‘Sen Engelli Olsaydın' isimli tiyatro oyunu sahnelendi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Merkezin Sahne Sanatları Atölyesi öğrencilerinin sahne aldığı ‘Sen Engelli Olsaydın' isimli tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu. Gerçekleştirilen tiyatro gösteriminde tün engellerin sevgi, saygı ve sadece bir tebessüm ile dahi aşılabileceği vurgulandı. Öğrencilerin 3 Aralık Dünya Engelliler günü münasebetiyle gerçekleştirdikleri tiyatro etkinliği izleyenlerden tarafından büyük beğeni topladı.

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