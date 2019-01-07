Sapanca SGM'de eğitimler devam ediyor

Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) eğitimler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda Tasarım-Seramik ve Becerikli Eller Atölyesi öğrencileri, Kurabiye Kavanozu ve Fotoğraf Çerçevesi yaparak marifetlerini sergilediler.

Tasarım-Seramik ve Becerikli Eller Atölyesi Eğitmeni Neriman Haymana, “Atölyemizde yapılan etkinlikler çocukların makro ve mikro düzeyde motor becerilerinin gelişimine fayda sağlamaktadır. Ayrıca etkinlik programlarımızı planlarken, ortaya çıkacak materyallerin öğrencilerimizin günlük hayatta da kullanabileceği araç-gereçler olmasını istiyoruz. Bu hafta yaptığımız etkinlikler öğrencilerimizin bir ömür unutamayacağı ve kolaylıkla anı olarak saklayabileceği türden bir etkinlikti. Artık öğrencilerimiz yeni yılda anılarını fotoğraflayıp, yaptıkları çerçevelerin içine koyabilecekler. Mutfak Atölyesi'nde yapmayı öğrendikleri kurabiyeleri, kendi tasarladıkları Kurabiye Kavanozunda muhafaza ederek gönül rahatlığıyla yiyebilecekler” dedi.