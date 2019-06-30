İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sapanca SGM'de ‘Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım' etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri’nde yaz dönemi kursları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde yaz dönemi kursları devam ediyor. Bu kapsamda Sapanca SGM'nin Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi sınıfının minik öğrencileri ‘Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım' etkinliği gerçekleştirdi.


Derslerinde Besmele-i Şerif, Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet'in anlamını öğrenen minik öğrenciler harflerin mahreçli okunuşlarının şema yardımıyla talimini yaptı. Değerler Eğitimi dersinde öğrenciler sorumluluk kavramı ve çevreye karşı sorumluluk nedir üzerine eğitim görürken Temel Dini Bilgiler ve Peygamberimizin Hayatı derslerinde minik öğrencilere peygamber efendimizin doğduğu çevredeki sosyal, kültürel ve dini hayat ile çocukluk ve gençlik yılları anlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.