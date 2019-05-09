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Sapanca SGM'de turnuva şenliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) düzenlenen akıl oyunları ve satranç turnuvası tamamlandı.

Etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi Çocuk Kulüplerinin düzenlemiş olduğu Geleneksel Satranç ve Akıl oyunları turnuvası tamamlandı. 27 Nisan ve 4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen yarışmada minikler eğlenirken öğrenmeyi de ihmal etmedi. Sapanca SGM'den yapılan açıklamada, “Turnuvamıza katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvamızda yer alan öğrenci arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz” denildi.

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