Sapanca SGM'li çocuklar tarihi gezdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca SGM Yerinde Tarih Atölyesi'nde ilk gezi gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) yaz kursları Yerinde Tarih Atölyesi'nin tarihi mekan gezileri ile başladı. Ali Fuad Cebesoy Müzesi, II. Bayezid Köprüsü, Taraklı Hisar Konağı, Kurşunlu Camii, 7 Asırlık Çınar ve Geyve Elvanbey İmareti'ni ziyaret eden çocuklar tarihi mekânları yakından inceledi. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Çocukların tarih bilincinin gelişmesi için gezilerimiz devam edecek” denildi.