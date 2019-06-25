İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sapanca SGM'li çocuklar tarihi gezdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca SGM Yerinde Tarih Atölyesi’nde ilk gezi gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca SGM Yerinde Tarih Atölyesi'nde ilk gezi gerçekleştirildi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) yaz kursları Yerinde Tarih Atölyesi'nin tarihi mekan gezileri ile başladı. Ali Fuad Cebesoy Müzesi, II. Bayezid Köprüsü, Taraklı Hisar Konağı, Kurşunlu Camii, 7 Asırlık Çınar ve Geyve Elvanbey İmareti'ni ziyaret eden çocuklar tarihi mekânları yakından inceledi. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Çocukların tarih bilincinin gelişmesi için gezilerimiz devam edecek” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.