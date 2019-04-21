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Sapanca SODAM sergi açtı

Sapanca Kaymakamlığı Sosyal Destek Merkezi (SODAM) sergi açtı.


Sapanca'da açılan sergide kursiyerler, el emeği göz nuru ile ürettikleri ürünleri misafirlerin beğenisine sunuldu. SODAM Müdürü Selma Kaya, merkezin 4 yıl önce kurulduğunu belirterek bu süreçte 1747 kursiyere eğitim verildiğini söyledi.


Sergide yaklaşık 500 parça ürünün sergilendiğini belirten Kaya, “Resim, ahşap boyama, çini, keçe, spor, çanta, aşçılık, pastacılık ve kuaförlük dallarında kurslarımız devam ediyor. Mevcut kurslarımızda kursiyerlerimizin yapmış oldukları ürünleri hem sergilemek hem de onlara gelir elde edebilmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. 1 hafta açık kalacak olan sergimizde yaklaşık 500 parça ürünü misafirlerimizin beğenisine sunduk. NG Sapanca'da açtığımız bu 3'üncü sergimiz. Kendilerine bizlere destek oldukları için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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