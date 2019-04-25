Sapanca sokaklarına bahar bakımı

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, tarafından kış mevsiminde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmaları yaz ayına girmeden başlandı. İlçe genelinde deforme olan yollarda çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri Sapanca Merkez, İpek yolu, Kırkpınar sahil kavşağı ve Melih Kibar Caddesi, Otoban alt geçidi üzerinde asfalt yama çalışmaları ve set boyama çalışmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Fen İşleri Müdürü Tuncay Akın, “Güzel havaların etkisiyle belirlenen program dahilinde ilçedeki bozuk yolları belirleyerek asfalt yama çalışmalarımızı yapıyoruz. Yol iyileştirme çalışmaları kapsamında, asfalt yama ekibimiz tarafından altyapı çalışmaları veya kullanımdan bozulan güzergahlarda yol iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Hava şartları uygun olduğu müddetçe program dahilinde olan mahallelerimizde de yama çalışmalarımızı sürdürerek sürücülerimizin taşıt trafiğinde rahat hareket etmelerini aynı zamanda yaya trafiğinin de uygun hala gelmesini sağlayacağız. Bununla birlikte yaya güvenliği açısından belirli yerlere konulan setlerin boyaları deforme olmuş olanlarının daha belirgin olmaları için şerit boyama çalışmalarına devam etmekteyiz” dedi.