Sapanca yaza hazırlanıyor

Sapanca merkez ve mahalleler dahil olmak üzere sahil kesimlerinde çeşitli çalışmalara başlandı. Turizm faaliyetleri başta olmak üzere birçok alanda gelişen ve büyüyen Sapanca her geçen gün turizm alanında gelişmeye devam ediyor. Turizm bölgesi olma özelliği ile hem kıyı şeritlerin hem de cadde ve sokakların bakım çalışmaları yaz ve bayram sebebiyle hız kazandı. Bayram tatilinin uzun olması sebebiyle Sapanca'ya gelecek olan turist sayısının artması beklenildiği ifade edildi. Sapanca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Emin Şirin yaptığı açıklamada “Çöp toplama hizmetinde etkinlik ve verimlilik vatandaşlarımızın, günlük yaşamları içerisinde, hoş olmayan koku, görüntü ve kirlilikten kurtulmalarını sağlamaktadır. Ekiplerimiz halkımızın huzur ve rahatlığı için aralıksız çalışmaktalar ve tüm belediye ekiplerimiz hem yaz hem de bayram öncesi çalışmalarına hız vermiş durumdadır” dedi.

Ekipler yürüyüş ve bisiklet yollarının boyamasını tamamlarken, parkaların bakımlarını, sahil şeritlerinde budama ve çimlerin biçilmesi, cadde ve sokaklarda ot kesimi ve temizliklerine devam etmekteler.