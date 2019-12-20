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Sapanca'da 170 ton asfalt yama çalışması

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından; asfalt yama, bakım, onarım çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı.


Sapanca genelinde sürdürülen yol iyileştirme çalışmaları kapsamında, asfalt yama ekipleri altyapı çalışmalarında veya kullanımdan dolayı deforme olan güzergahlarda yol iyileştirme düzenlemelerine devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nün 170 ton asfalt kullandığı Yanık, Kurtköy, Tepebaşı, Mahmudiye Mahallelerinde yürüttüğü bakım, onarım ve asfalt yama çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.


Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fikri Ayanoğlu'nun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sapanca Belediyesi Fen İşleri olarak bazı mahallelerimizde asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar, trafik konforunu rahatsız ediyor ve araç sürücülerine zor anlar yaşatıyordu. Bununla ilgili olarak ekiplerimizi yama çalışmalarına yönlendirdik. Yollarda oluşan çukurların vatandaşları mağdur etmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda program dâhilinde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.


En kısa zamanda ilçenin tümünde çalışmaların tamamlanmış olacağı bilgisi de verildi.

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