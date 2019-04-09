Sapanca'da Bahar temizliği başladı

Sapanca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Sapanca genelindeki park, bahçe ve yol kenarlarında bahar temizliği yapılmaya başlandı.

Sapanca Belediyesi, vatandaşların dinlenip yürüyüş yapabileceği alanların düzenlenmesi ve temizlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bahar temizliğiyle ilçe genelindeki yeşil alanlarda çimlerin biçimi, ağaçların budaması ve bordür boyama işlemi gerçekleştiriliyor. Sapanca halkına daha nezih ortamlar sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Park Bahçeler Müdürü Kazım Şirin, “Ekiplerimiz tarafından ilçe genelinde sırasıyla yeşil alanlarda, parklarda bakım işlerini gerçekleştiriyoruz. Uzunkum Yürüyüş Yolu, Hasanpaşa Mahallesi, Yüzevler anayol güzergahı ağaç budama ve Kuvay-i Milliye Parkı bordür boyama çalışmasını tamamladık. Sapanca'ya gelen misafirlerimize en iyi şekilde ev sahipliği yapabilmek, halkımıza daha nezih ortamlar sağlamak için çalışmalarımız devam edecektir” dedi.