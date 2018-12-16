Sapanca'da “Başarı Engel Tanımaz” etkinliği

Dünya ikincisi Türkiye Ampute Milli Takımı oyuncularından Feyyaz Gözüaçık, “Başarı Engel Tanımaz” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı Öğrencisi Buse Yıldız ve Sapanca Engellileri Koruma Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde “Başarı Engel Tanımaz” adında sosyal sorumluluk projesi düzenlendi. Engelli bireylerin moral ve motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen proje kapsamında ilçedeki engelli bireyler ve Ampute Milli Takımı oyuncularından Feyyaz Gözüaçık, Sapanca Sosyal Gelişim Merkezinde bir araya geldi.

Etkinlik açılışında konuşan Engellileri Koruma Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cemil Ertuğ, Ampute Milli Takımının başarısın ülkedeki 12 milyon engelli için çok büyük anlam taşıdığını, bu başarının tüm engelli bireyleri motive ettiğini söyledi. Bu tür başarı hikayelerinin engelli bireyler için büyük önem taşıdığını belirten Sapanca MYO Müdürü Prof. Dr. Oğuz Türkay, “Bu başarılar, bu faaliyetler gösteriyor ki toplum bilinçlenmiş ve bu tür spor dallarının farkına varmış. Ayrıca kendini toplumdan soyutlamış engelli bireylere rol model olunması bakımından da çok önemli. Onları hayata kazandırmak, bu gibi başarı hikayesi olan sporcularımızla daha da kolay hale geldi” dedi.

Spor hayatına tekerlekli sandalye basketbolu ile başladığını ifade eden Feyyaz Gözüaçık ise, “Ben doğuştan engelliyim ve sağ bacağım protez. Hayatımın çoğu hastanelerde geçtiği için lise hayatım pek parlak geçmedi. Spora tekerlekli sandalye ile yapılan spor türleri ile başladım. İki yıl basketbol oynadım ve orada da milli takımda oynama şansı buldum. 2008 yılında futbol ligi kuruldu, futbolda milli takıma seçildim. 11 yıldır milli takımda görev alıyorum. Bunun yanında okumayı hiçbir zaman bırakmadım. Kayseri Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulundan yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Halen Ankara'da beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Ve yaptığım işi de severek yapıyorum” diye konuştu.

Etkinlik sonunda Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Yavuz tarafından Feyyaz Gözüaçık'a teşekkür plaketi takdim edildi.